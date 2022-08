Actualitzada 13/08/2022 a les 18:35

La policia ha fet quatre detencions en les últimes hores. La primera va ser dijous passat la d'un resident de 40 anys a Encamp després de ser alertats que hi havia una persona a un hotel amenaçant els clients a les 22.40 hores de la nit. Els agents van identificar l'arrestat com l'home que hores abans havia protagonitzat un altercat amb una altra persona que finalment el va acabar denunciant per lesions després de ser atès a l'hospital. L'arrestat va ser traslladat a l'edifici central de la policia i en l'escorcoll que se li va fer se li van trobar 8,3 grams de cocaïna, segons ha informat el cos de seguretat. L'home va ser acusat d'un delicte contra la llibertat de les persones per les amenaces que va proferir, un altre de tinença de droga tòxica i un altre contra la integritat física i moral per les lesions causades en l'agressió acreditades en un informe mèdic. Després de passar a disposició judicial l'home va ingressar a la presó de la Comella.El cos de seguretat ha fet dues intervencions des d'anit per donar positiu en el test d'alcoholèmia. El primer arrest va ser anit a Andorra la Vella en controlar els agents un conductor en estat d'embriaguesa que havia patit un accident amb danys materials. I poc abans de les sis del matí d'avui s'ha detingut un altre conductor pel mateix motiu que en aquest cas havia tingut un sinistre a Escaldes.Una baralla ha estat la causa de l'últim arrest que ha fet la policia avui. L'home va ser detingut per donar un cop de puny en un local d'esbarjo nocturn a una persona passades les cinc de la matinada.La policia ha indicat que a primera hora de la tarda han estat requerits pels bombers per un avís d'incendi al centre de la capital. Els agents del cos d'extinció i els del cos de seguretat s'han desplaçat fins a un domicili del carrer Callaueta on a una dona se li havia cremat una olla i no ha calgut fer cap actuació.