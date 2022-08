Ruixats aquesta tarda i tempestes intenses per a demà

Actualitzada 12/08/2022 a les 12:07

La previsió meteorològica anuncia que les núvosl que creixeran aquesta tarda poden deixar "algun ruixat, més probable al sud del país" i temperatures que arribaran fins al 32 graus. Un grau més pujaran les màximes demà en una jornada que en la que s'espera un matí assolellat i núvols a la tarda que "poden deixar tempestes localment intenses que es poden allargar fins a la primera part de la nit".Meteorologia remarca que les temperatures que s'estan registrant a les estacions de control "continuen sent altes per l'època de l'any" tot i que estiguin baixant a les tardes pels ruixats. El recull mostra que a les 10 del matí ja hi havia quatre estacions que sobrepassaven els 20 graus. El servei meteorològic informa que les mínimes més baixes d'avui han estat els 9,9 graus que han marcat els punts de control de Fontverd i al coll d'Ordino.El pronòstic indica que hi haurà pluges "disperses i de caràcter feble" per a diumenge a la tarda amb una baixada dels termòmetres que no superaran els 26 graus. La mateixa màxima es repetirà dilluns i per a dimarts i dimecres la baixada arribarà fins als 23 graus i anirà acompanyada d'inestabilitat amb tempestes que poden ser generalitzades durant les dues jornades.