Possible intoxicació alimentària d'alguns usuaris del menjador de l'hostal Calones

Actualitzada 12/08/2022 a les 06:40

El ministeri de Salut treballa en la investigació d’una possible intoxicació alimentària a l’hostal Calones, a Andorra la Vella, que es va produir divendres passat quan alguns dels usuaris del menjador, que ja estan recuperats, van patir vòmits i diarrea després del dinar. El Govern va avisar l’àrea de Salut Pública, que va prendre mostres dels plats que s’havien servit a l’àpat per analitzar-les i determinar l’origen de la possible intoxicació. Els resultats no es coneixen encara i trigaran setmanes a donar-se. Salut va precisar que el menjar de l’hostal Calones es prepara en una cuina central i s’està investigant si hi pot haver més persones afectades per la presumpta intoxicació, i per això s’ha fet una enquesta a tots els clients. El resultat servirà per ajudar a esbrinar l’origen de la sospita d’intoxicació que es podria haver produït en el procés de distribució dels àpats.