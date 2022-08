Formació de la Creu Roja francesa en socorrisme

Actualitzada 11/08/2022 a les 17:39

Un equip de la Creu Roja francesa s'ha desplaçat per primera vegada al Principat per impartir un curs de formadors en socorrisme a onze membres de la policia, els bombers i la Creu Roja Andorrana durant nou dies, segons ha informat l'entitat. Els participants rebran un diploma oficial de França en completar el curs presencial que van iniciar el 20 de juny de manera virtual.La formació inclou part teòrica i gran varietat de pràctiques i entre les competències que es requereixen per convertir-se en formadors està la del "treball en equip, la pedagogia i l'adaptació, a més de rigorositat i adaptabilitat", indica la Creu Roja Andorrana en un comunicat. I remarca que l'objectiu d'aquesta formació "és dotar al país d'un equip de formadors de formadors en cada cos que estigui habilitat per formar formadors en l'àmbit de primers socors".