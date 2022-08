Els casos actius de covid-19 baixen a 193 aquesta setmana

Actualitzada 11/08/2022 a les 06:11

EL GOVERN CONFIRMA QUATRE INFECTATS PER VEROLA DEL MICO

L’executiu va anunciar ahir que s’han registrat fins ara quatre casos de verola del mico. Cap dels quatre afectats que s’han registrat resta actiu actualment. El primer contagi es va confirmar el 3 de juliol d’una persona que havia estat aïllada a l’hospital en ser sospitosa d’haver agafat el virus en haver estat en contacte amb un positiu. El 26 de juliol es va aïllar una altra persona per tenir símptomes compatibles amb la malaltia que les analítiques van acabar confirmant. El tercer cas va ser un resident diagnosticat a Espa­nya i del quart afectat Govern no n’ha donat cap detall.

La incidència de la covid segueix a la baixa amb poc més d’un centenar de positius en la darrera setmana, segons les dades de l’actualització sanitària feta pública ahir. Salut ha detectat 106 contagis des de dimecres passat que situen el registre d’infeccions en 45.899 des del març del 2020 i els casos actius baixen a 193, que representen 45 menys dels que es van notificar fa set dies. El nombre d’altes suma 45.552 des del principi de la pandèmia amb les 151 que s’han donat en l’última setmana.La pressió sanitària es manté igual que la setmana anterior ja que hi ha dues persones afectades per la infecció ingressades en habitacions de planta de l’hospital. I les defuncions segueixen en 154 després de la mort notificada la setmana passada d’un pacient que estava ingressat a la unitat de cures intensives.El Govern va informar que ja s’han administrat 158.939 vacunes contra la covid, entre les quals hi ha 42.617 de terceres dosis i 621 persones han rebut la quarta inoculació, que s’està administrant a majors de 60 anys i a persones vulnerables als efectes del virus.