Retencions d'entrada des de la Seu i al Pas

Actualitzada 10/08/2022 a les 12:17

L'entrada de turistes està provocant retencions a l'N-145 i a l'RN-22 i complicant la circulació en les carreteres interiors, segons informa Mobilitat. Les cues per l'arribada de visitants procedents d'Espanya s'estan produint puntualment des de la Seu d'Urgell i hi ha trànsit dens a la General 2 per passar Canillo en direcció al centre del país, a la General 4 a la Massana i a Sant Julià en sentit nord.Els problemes per circular han començat cap a dos quarts d'onze del matí i passades les onze s'han començat a produir retencions per sortir del Principat en direcció a França al Pas de la Casa. Les cues es van repetint aquesta setmana en diferents moments del matí i la tarda per l'afluència de més visitants que s'ha intensificat aquesta setmana.