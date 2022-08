Govern demana estalvi energètic a l'Administració

Actualitzada 09/08/2022 a les 18:38

Els empleats públics han rebut avui una guia de mesures d'estalvi energètic al lloc de treball enviades des de l'Àrea de formació, desenvolupament i seguretat i salut en el treball de la secretaria d'Estat de Funció Pública. El Govern destaca que és necessari per la situació actual "més que mai" aplicar pràctiques d'estalvi i eficiència energètica i anuncia als treballadors que treballa en un paquet més ampli i de moment fa aquestes recomanacions.La primera fa referència a la temperatura a les dependències públiques que no ha de baixar de 24 graus quan fa calor ni sobrepassar els 21 durant els mesos de fred. I es puntualitza que "excepcionalment" es poden modificar quan estigui justificat en espais dels centres sanitaris assistencials o d'altres on calguin temperatures específiques. El Govern demana als empleats que tanquin la climatització i els llums en les sales que no s'utilitzen, no tapar els radiadors ni obrir les finestres quan estigui funcionant la calefacció o l'aire condicionat i aprofitar la llum natural obrint les cortines i les persianes.Les recomanacions s'estenen als desplaçaments que demanen que es facin en transport públic "que és més barat i net" i en cas de fer servir el vehicle privat "feu-ho acompanyat". I com a pràctiques a les oficines el Govern vol que s'imprimeixin només els documents imprescindibles; apagar l'ordinador al final de la jornada laboral i els caps de setmana o en dies d'absència a la feina; utilitzar les escales i no els ascensors perquè "trigareu menys temps i fareu salut";