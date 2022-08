Persecució policial d'un conductor ebri

Actualitzada 08/08/2022 a les 16:33

Un conductor que circulava en estat d'embriaguesa va ser interceptat per la policia creuant-li el vehicle oficial després de no fer cas per aturar-se al requeriment dels agents ahir diumenge a les 5.30 hores del matí. El cos de seguretat explica en el comunicat d'aquest matí que una patrulla va veure com el vehicle que anava al davant va fer un "fregament lateral contra el talús de la muntanya" i quan van intentar controlar-lo "fa cas omís a les indicacions".Els efectius del cos van haver de perseguir el cotxe i finalment el van poder aturar barrant-li el pas amb el vehicle patrulla. El conductor va ser detingut en donar una taxa d'alcoholèmia d'1,64 grams per litre de sang i per un delicte conta la funció pública després de patir un accident per danys materials.La policia va fer set arrestos la setmana passada per conduir sota els efectes de l'alcohol. La taxa més elevada va ser la que va donar el conductor que es va accidentar al centre de Sant Julià amb 2,79 a les 8.52 hores de dijous al matí. I ahir diumenge es va detenir un resident de 60 anys que circulava passats dos quarts d'una de la matinada amb una taxsa d'1,60 grams per litre de sang.Una de les taxes més dels arrestats aquesta setmana va ser la que va donar un jove resident de 19 anys controlat per la policia en una parada rutinària dimecres passat cinc minuts després de la mitja nit en registrar 1,44 grams per litre de sang.