Els sindicats reclamen un nou increment dels sous per recuperar el poder adquisitiu perdut

La inflació no sembla tenir aturador tot i les mesures que els diferents bancs centrals han intentat aplicar per refredar l’economia. Al juliol la dada avançada de l’IPC interanual publicada pel departament d’Estadística es va situar en el 7,6%, dues dècimes més que el juny. De fet, en l’acumulat de l’any, l’IPC s’havia incrementat, fins al juny, en un 5,4%. Davant aquesta situació tant patronal com sindicats consideren que la pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors serà important i auguren que es necessitarà una nova pujada salarial a finals d’any si la situació no canvia radicalment, un escenari que ara

#1 Simò

(08/08/22 06:45)