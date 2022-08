L'eco de la guerra als Pirineus

Santi Trullenque, el director d’El fred que crema, comenta el rodatge de la pel·lícula catalanoandorrana uns mesos abans que s’estreni en sales.

L‘únic criteri que t’hauria de fer dubtar abans de decidir si fer o no una pel·lícula és la història” assegurava Santi Trullenque, el director d’El fred que crema. “Si la història és bona, ja tens la part més important per tirar el projecte endavant” afegia. En aquest sentit, Trullenque admetia que no va dubtar ni un moment en decidir portar l’obra de teatre d’Agustí Franch a la pantalla gran. Una història sobre passadors dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial; si bé ja s’havia tractat la temàtic en altres pel·lícules com Andorra, entre el torb i la gestapo a l’any