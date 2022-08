Detinguts dos turistes amb 1.750 paquets de contraban

Actualitzada 08/08/2022 a les 12:24

La policia va detenir dijous passat a Escaldes dos homes de 43 i 44 anys amb 1.750 paquets de tabac de contraban que van ser valorats per la Duana en 6.090 euros, segons informa el cos de seguretat aquest migdia. L'operació es va fer en cooperació amb agents duaners fent seguiment dels dos homes, no residents al país, per la zona comercial d'Escaldes on es va localitzar en un vehicle la mercaderia il·lícita.Els dos turistes van ser arrestats acusats d'un presumpte delicte contra l'ordre socioeconòmic de contraban de tabac.