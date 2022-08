La cònsol demana el compromís de DA d’ubicar-lo a la capital si guanya les eleccions

Conxita Marsol lamenta que la licitació del multifuncional es deixi en mans de la pròxima legislatura, tal com va anunciar el cap de Govern aquest divendres durant la visita a la casa de colònies AINA. La cònsol major va declarar que veu “malament” la decisió de l’executiu i que no hi està “gaire d’acord”, perquè no vol que la infraestructura “depengui d’una altra legislatura”. Per aquest motiu, va demanar ahir “el compromís de DA que si guanya les eleccions el multifuncional es farà a Andorra la Vella”.



En aquest sentit, Marsol va manifestar que “entèn” que no s’adjudiqui l’obra durant aquesta