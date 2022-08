Actualitzada 07/08/2022 a les 06:17

El Govern ha adjudicat ajuts del pla Renova per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables per 17.641 euros. S’han atorgat tres ajuts per a la implantació d’energies renovables i un per a l’eficiència energètica.