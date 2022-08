Actualitzada 06/08/2022 a les 12:01

El pressupost i les iniciatives legislatives pendents del Govern marcaran el calendari electoral. El cap de Govern, Xavier Espot, va manifestar ahir a la casa de colònies AINA que “si la legislatura està degudament encarrilada, no descarto convocar les eleccions al desembre o al gener per intentar espaiar els comicis nacionals dels comunals”. Espot va asseverar que “la data de les eleccions encara no està decidida” i va recordar que a l’executiu encara li queden iniciatives legislatives que són importants “per culminar” el cicle de quatre anys des que Espot va arribar a cap de Govern. “Les eleccions depenen dels pressupostos, de quan s’aprovaran les iniciatives legislatives com la llei dels autònoms que hem d’entrar a tràmit parlamentari, depenen d’aprovar la llei de les professions liberals o la llei dels sanitaris”, va insistir el cap de Govern. De fet, Espot va asseverar que també cal esperar a l’aprovació de la reforma fiscal plantejada ja fa mesos, “que suposarà la culminació d’un projecte polític, si això [el conjunt de textos legislatius] està resolt al desembre o al gener es faran les eleccions”, va explicar Espot, que va remarcar que tant si s’avancen els comicis al desembre o al gener seria una qüestió “de setmanes o mesos” i “un avançament tècnic”.“Marxo ara de vacances al setembre i seran quinze dies de reflexió interna per decidir si tinc la capacitat i estic prou animat per tornar a afrontar una nova legislatura de quatre anys”, va assegurar el cap de Govern amb relació a quan oficialitzarà la candidatura a les eleccions. “Al setembre comunicaré la meva decisió”, va sentenciar Espot.Amb relació a possibles pactes electorals, el líder de Demòcrates va descartar una “absorció” de Concòrdia, amb qui no comparteix la seva visió sobre l’acord amb la Unió Europea, i va demanar a les forces que conformen la coalició (incloent els escindits de Liberals) “coordinació” durant la campanya electoral.Espot condiciona la data de les eleccions a l’aprovació dels pressupostos i a la validació de textos com la llei dels autònoms o la reforma fiscal.El cap de Govern assegura que prendrà la decisió sobre si es torna a presentar a les eleccions segons si “està capacitat i prou animat” per repetir en el càrrec 4 anys més.Reconeix que avançar els comicis nacionals permetria espaiar-los en el temps amb les eleccions comunals.