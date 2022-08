Actualitzada 06/08/2022 a les 12:00

El Govern ho deixarà tot enllestit perquè el projecte del multifuncional es pugui licitar en la pròxima legislatura. Ara bé, l’actual executiu no traurà a concurs el projecte, perquè Espot considera que “no hem d’hipotecar un possible Govern amb una licitació”, segons va manifestar Xavier Espot durant la visita a la casa de colònies AINA.El cap de Govern va indicar que, de moment, la iniciativa està en un estadi “embrionari”, però va assegurar que “tard o d’hora voldrem tirar endavant”. Per aquest motiu, es va comprometre a resoldre la ubicació del projecte, ja que encara no s’ha decidit si es construirà a l’Estadi Comunal o a la Margineda i, en definitiva, a deixar-ho tot a punt abans d’acabar el mandat.Ara bé, la licitació del projecte del multifuncional, així com la construcció de la nova seu d’Andorra Telecom, es podria veure condicionada per l’augment generalitzat dels preus. De fet, Espot va lamentar que molts concursos estan quedant deserts, ja que el preu de les propostes presentades sobrepassava el pressupost de l’executiu.Durant la visita, Jordi Gallardo també va parlar d’infraestructures, manifestant que Govern ha encomanat estudis de mobilitat interna i desenclavament per valorar la possibilitat de fer arribar el tren al país, i que aquesta setmana es va reunir amb l’ambaixador francès per valorar la connexió. Així mateix, va anunciar la possibilitat d’operar un tercer vol a Madrid entre setmana, que en cas de fer-se realitat s’inclouria al concurs del desembre.Govern decidirà la ubicació del multifuncional i ho deixarà tot lligat perquè es pugui licitar en la pròxima legislatura.L’executiu ha encarregat uns estudis de mobilitat interna i desenclavament per estudiar l’arribada del tren. També s’ha reunit amb França.Es valora la possibilitat d’operar un tercer vol entre setmana a Madrid.