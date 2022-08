Andorra ha denegat l'accés a 11.900 persones des del 2014 fins al maig del 2022

Actualitzada 06/08/2022 a les 06:27

Andorra ha denegat l’accés a 11.931 persones des del 2014 fins al maig del 2022, segons va publicar el Butlletí del Consell General en resposta a les preguntes formulades per la consellera general no adscrita, Carine Montaner. L’informe, firmat pel ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, mencionava que tot i que no es poden saber específicament els diferents motius pels quals s’han efectuat les denegacions d’accés, “podem afirmar” que es tracta de casos recollits als articles 11 –documents i visats–; 13 –seguretat i ordre públic–, i 14 –mitjans econòmics– de la Llei qualificada d’immigració. Pel que fa a l’article 12 de la mateixa llei –salut pública–, Govern va especificar que no hi ha cap denegació que hi estigui relacionada.El butlletí també informava de 246 denegacions per antecedents penals des de l’any 2014.