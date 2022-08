La Comella podria cremar part dels residus generats des de l'Alt Urgell

Actualitzada 05/08/2022 a les 12:03

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU) espera que el govern de Catalunya reactivi un projecte que permetria traslladar els residus de l’Alt Urgell a Andorra. Un fet que, si s’acabés fent realitat, disminuiria la quantitat de residus finals que rep l’abocador de Benavarre.Un comunicat exposava ahir que la MEU, de fet, acaba d’adjudicar les obres d’ampliació de l’abocador de Benavarre (Montferrer i Castellbò), que acull els residus que no es poden reciclar dels dinou municipis de la comarca de l’Alt Urgell. Es tracta del quart i últim vas possible, que suposarà una inversió de dos milions d’euros i permetrà allargar la vida de les instal·lacions. La vida “normal” d’un vas seria de deu anys, tot i que la MEU espera que, si s’acaben traslladant els residus d’aquesta comarca a Andorra, la quantitat de deixalles que rep l’abocador de Benavarre disminuiria i la vida del vas s’allargaria molt més de 10 anys.Ho explicava dimecres el president de la MEU, Ricard Mateu, que apuntava que “hem començat” a negociar la compra dels terrenys on s’hauria de construir la planta de pretractament dels residus que s’incineraran al forn de la Comella. De manera paral·lela esperen que la Generalitat atorgui una subvenció per poder construir la instal·lació, però “està tot molt verd”, assegurava. Calculen que caldrà una inversió de més de 4 milions d’euros.La Generalitat i el Govern van signar un conveni el gener del 2017 perquè el país veí rebés 10.000 tones de residus catalans l’any, inicialment de la Cerdanya i després de l’Alt Urgell. Quant a l’ampliació de l’abocador, els treballs s’allargaran vuit mesos.La Generalitat invertirà dos milions d’euros en un projecte per ampliar l’abocador de Benavarre.La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet proposa que Andorra rebi part dels residus de la comarca per no sobrecarregar la planta de l’Alt Urgell.