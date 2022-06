El Copríncep i arquebisbe d’Urgell considera que la legislació ha de protegir les famílies i no “s’hi valen invents” en les reformes que es puguin fer

L’arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, va tancar ahir qualsevol possible debat sobre canvis que afectin la prohibició de l’avortament. Va assegurar a l’homilia de la missa de l’aplec de Sant Romà de Vila que la legislació ha de protegir les famílies i que no “s’hi val fer invents” en les reformes que es puguin fer sobre aquesta qüestió. Es va referir explícitament al Codi de família i, en acabar la litúrgia, i malgrat no voler fer declaracions, va confirmar que les seves paraules també es referien al Codi Penal, després que hagi transcendit l’informe encomanat per Demòcrates al

