Grup Heracles entra a la Fundació Empresa i Clima

El Grup Heracles s'ha convertit en membre de la Fundació Empresa i Clima (FEC) que busca invertir en economia de baix carboni amb estratègies per mitigar el canvi climàtic, segons ha informat avui. L'empresa del sector de la construcció s'ha sumat a la fundació sense ànim de lucre de caràcter internacional "que dona suport a qualsevol empresa, indiferentment del sector i de la seva dimensió i el més important, de la seva ubicació", exposa el grup especificant que amb aquest acord "disposarà d'ajuda i suport de les eines adequades per comprometre's en tots els reptes que es requeriran per mitigar els efectes del canvi climàtic i la sostenibilitat".El president del grup, Daniel Armengol, ha manifestat que l'empresa andorrana se sent orgullosa d'entrar a la FEC i ha remarcat que "es tracta d'un acord que reafirma els nostres valors i el nostre compromís amb el medi ambient. Treballem perquè tots els nostres processos siguin cada cop més sostenibles i respectuosos". I ha indicat que aquest és un primer pas que amb altres accions que ja han implementat "ens permet seguir avançant en aquesta línia".El grup està format per 15 empreses que han invertit en recursos per aconseguir ser "més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i ja elaboren diferents estratègies per conèixer l'impacte de la petjada de carboni així com la seva compensació i que gràcies a la FEC serà un procés més àgil". I remarquen que són l'única empresa del Principat que forma part de l'entitat.