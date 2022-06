Andorra clou la presidència de la FIABCI amb la signatura de dos acords

Actualitzada 07/06/2022 a les 12:18

Andorra ha conclòs la presidència de la FIABCI, l'associació internacional del sector immobiliari més important del món, amb la signatura de dos acords amb les Nacions Unides, concretament amb UN-HABITAT i la UNDRR, segons informa l'organització en un comunicat. Així mateix, sota el mandat de l'andorrà Jordi Ribó, la FIABCI ha aconseguit encapçalar una intensa agenda institucional en el sector del Real Estate amb els estats membres, representant Andorra en els fòrums internacionals de més prestigi.En aquest sentit, l'acord amb UN-HABITAT preveu destinar esforços i suport des de FIABCI a programes d’abast global com ara la Nova Agenda Urbana i el compromís amb l’Agenda 2030 i els respectius Objectius de Desenvolupament Sostenible. Així, la FIABCI informa que s'ha signat un memoràndum d'entesa amb el propòsit de proveir d'un marc de cooperació entre les dues parts que té per objectiu promoure la sostenibilitat en el sector privat del real estate. Alhora s'estableix el compromís a donar suport a les autoritats nacionals i locals per assolir el desenvolupament sostenible amb la col·laboració amb els governs, i amb tots els socis, incloses les autoritats locals, les organitzacionsprivades i no governamentals.En aquesta línia, el repte és la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenble (ODS), en particular, la de l'Objectiu 11 de "Fer que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles", així com, el seguiment, l’avaluació i la implementació de la Nova Agenda Urbana adoptada durant la Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III), celebrada a Quito, Equador el 2016. En definitiva, la FIABCI informa que l’objecte final de l’acord és garantir la plena i progressiva realització del dret a un habitatge digne, la Nova Agenda Urbana i el Desenvolupament Sostenible en general.L'altre acord que s'ha signat amb l'Oficina de les Nacions Unides ha esta per a la Reducció dels Riscos de Desastres (UNDRR) mb l’objectiu de promoure la cultura de la prevenció i la resiliència en el sector immobiliari, a través de la coordinació d’esforços per reduir els desastres i garantir sinergies amb la finalitat de catalitzar l’acció i augmentar la consciència global treballant a partir de la defensa i la promoció d'estàndards i eines de suport a la sostenibilitat i d’infraestructures resilients, segons destaca l'organització.L’activitat institucional en el marc de la presidència de Jordi Ribó també ha implicat la representació del sector en congressos, reunions i fòrums que han servit per posicionar la FIABCI arreu del món, entre els quals destaca, el congrés immobiliari llatinoamericà, que va tenir lloc el setembre del 2021 a Guatemala. Susan Greendield dels Estats Units, serà la successora d’en Jordi Ribó en la Presidència Mundial.