Aparatós accident sense ferits a Racons

La policia i els bombers al vial on ha tingut lloc l'incident

Actualitzada 07/06/2022 a les 14:20

Un carril de la carretera General 2 a la zona de Racons ha estat tallat des de poc després de la una fins passades les dues de la tarda per l'accident d'un vehicle i en el qual no s'han produït ferits. Mobilitat ha informat que s'ha estat donant pas alternatiu mentre els serveis d'emergència treballaven per atendre els ocupants del cotxe i netejar la calçada.El sinistre s'ha produït quan el conductor del turisme ha perdut el control i ha topat contra el mur de pedra del costat contrari. A causa de l'impacte el vehicle ha fet una virolla de 180 graus i ha quedat aturat en el carril de baixada des de Canillo. Les quatre persones que anaven al cotxe han resultat il·leses.Tres dotacions del cos de policia i una de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets, abans d'arribar a Canillo, pel sinistre.