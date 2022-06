Actualitzada 06/06/2022 a les 12:51

Un home no resident de 33 anys va ser detingut el dimarts passat com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. L'arrest, segons informa el balanç de detencions, va tenir lloc a les 16.58 hores a Andorra la Vella.La policia també va arrestar a un home no resident de 25 anys a Encamp el passat dijous 2 de juny a les 8:45 hores. L'interessat era objecte d'una recerca judicial del 2019. Els motius de la seva cerca per part de la justícia eren de contraban i ordre públic.