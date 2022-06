Llum verda al pla d'estudis de dos bàtxelors de la Carlemany

Actualitzada 05/06/2022 a les 06:14

El Govern, a proposta del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, ha donat llum verda als decrets d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor en ciències ambientals i del bàtxelor en administració d’empreses; ambdós presentats per la Universitat Carlemany. L’executiu ja va aprovar la creació d’aquestes titulacions oficials i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida els plans d’estudis.El bàtxelor en ciències ambientals ha de formar persones en els àmbits de la consultoria ambiental, gestió de residus, gestió ambiental, gestió d’espais naturals, educació ambiental, comunicació ambiental, control de qualitat ambiental, prevenció de riscos ambientals, avaluació de l’impacte ambiental, auditoria ambiental i serveis ecosistèmics.Pel que fa al bàtxelor en administració d’empreses, els titulats seran capaços de desenvolupar tasques en la gestió d’empreses, sobretot en les activitats internacionals, comercials i de màrqueting, i comptabilitat i finances. Atorga les competències professionals per desenvolupar tasques de consultoria i auditoria.Cada bàtxelor contempla una formació de 180 crèdits europeus, corresponent a tres cursos acadèmics a temps complet amb una estructura semestral. Ambdós titulacions s’imparteixen en modalitat virtual i la llengua vehicular és el castellà, per bé que en un futur es pot oferir en català, francès o anglès si s’identifica públic suficient que tingui aquests idiomes com a primera llengua per seguir els estudis.Els bàtxelors són una titulació de nivell dos del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior (MATES 2).