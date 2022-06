L'A participa en el congrés europeu de l'aliança a Dublín

Actualitzada 05/06/2022 a les 19:56

Liberals d'Andorra (L’A) s'han desplaçat aquest cap de setmana a Dublín per participar al Congrés de l'ALDE (Aliança de Liberals i Demòcrates a Europa). El president del grup parlamentari, Ferran Costa, el secretari de relacions internacionals, Toni Puig, i el vicepresident de L'A, Gerard Estrella, han mantingut trobades amb polítics europeus per "posar en valor les bones relacions internacionals" que manté el partit amb la resta de partits liberals del continent.La formació apunta en nota de premsa que Xavier Bettel, primer ministre de Luxemburg, ha ressaltat les bones relacions entre ambdós països i el seu compromís perquè Andorra assoleixi un bon acord d'associació amb la Unió Europea. A més, l'eurodiputada u vicepresident de l'ALDE, Svenja Hahn, ha informat que traslladarà a l'Eurocambra la importància de tenir en compte els països petits en la Unió Europea.D'altra banda, durant el congrés també s'ha escollit la renovació de la presidència de l'ALDE per als pròxims dos anys, escollint com a guanyadors l'única candidatura, formada per l'irlandès Timmy Dooley i el búlgar Ilhan Kyuckyuk.