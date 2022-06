La jutge processa Zaplana per la trama de les comissions

La titular del jutjat d’instrucció número 8 de València ha posat Eduardo Zaplana a prop del banc dels acusats. La interlocutòria de transformació de procediment abreujat revela que hi ha fons de més de 15 milions en comissions il·lícites que, en part, no han pogut recuperar-se pel fet d’haver sigut intervinguts per les autoritats andorranes. Un compte obert a BPA per un possible testaferro de Zaplana és una de les claus, segons la investigació policial.



Aquest suposat testaferro va obrir el 2004 el seu compte a BPA on va arribar a ingressar més de sis milions d’euros, segons sembla bona part