Dos detinguts després de accidentar-se

Actualitzada 04/06/2022 a les 11:35

Un resident de 22 anys va resultar ferit ahir a la nit en accidentar-se a la carretera d'Engolasters, a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Els agents van rebre l'avís a les 21.18 hores perquè una motocicleta Suzuki GSX S750 i un turisme Volvo S60, ambdós amb matrícula andorrana, van col·lidir. Després de transportar el ferit a l'hospital i comprovar l'estat del ferit i que aquest no havia patit lesions greus, la policia va arrestar el conductor de la moto per un presumpte delicte contra l'administració de justícia en tenir el permís de conduir suspès. El jove passarà a disposició judicial en les properes hores.D'altra banda, a les 3.50 hores de la matinada, el conductor d'un turisme va patir un accident a l'avinguda Consell d'Europa de la capital, a prop de la Dama de Gel. En el sinistre només va haver-hi implicat el cotxe de la víctima, un Seat IBIZA amb matrícula del Principat i va provocar danys materials a la via, segons informa el cap de guàrdia dels bombers. El conductor i únic ocupant del vehicle, un resident de 19 anys, va ser sotmès al control d'alcoholèmia, donant positiu en 2,17 g/l. Després de ser traslladat a l'hospital amb ferides considerades de poca consideració, la policia informa que l'home va ser detingut i passarà a disposició judicial en les properes hores.