Troben mort un home en un hotel d'Escaldes

Actualitzada 02/06/2022 a les 12:52

Un home resident de 69 anys va ser trobat ahir mort a l'hotel Siracusa, a l'avinguda Carlemany d'Escaldes-Engordany. Segons informa el cap de guàrdia del cos de bombers, diverses dotacions es van desplaçar al lloc dels fets a les 19.30 hores, quan van rebre un avís perquè l'inquilí d'una de les habitacions no contestava. Els efectius del cos d'extinció van necessitar d'un camió escala per a realitzar l'extracció del cos, ja que el difunt s'allotjava a la cinquena planta de l'edifici. La policia avança que la primera hipòtesi apuntaria a una mort per causes naturals, tot i que cal esperar a l'autòpsia.