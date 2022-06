El fons de jubilació tanca el primer trimestre amb un rendiment negatiu del 3,84%

Actualitzada 02/06/2022 a les 18:46

Després de tancar un 2021 molt positiu, amb 122 milions més a la caixa, el fons de reserva de jubilació ha patit durant el primer trimestre d'aquest 2022 l'impacte d'una situació econòmica marcada per la guerra i la inflació i l'ha tancat amb una rendibilitat negativa del 3,84%. Una situació que persisteix a hores d'ara, tal com ha admès el president del fons, Jordi Cinca, a preguntes del conseller de Terceravia, Josep Pintat, durant la compareixença legislativa programada per explicar als parlamentaris els tancaments de l'exercici 2021 de les branques general i de jubilació de la CASS i del fons de reserva. Malgrat tot, Cinca ha insistit que la situació actual no té per què determinar el tancament de l'any i ha recordat que també el primer trimestre del 2020 es va tancar en negatiu (acabava d'esclatar la pandèmia) i la situació s'havia capgirat a 31 de desembre. Ara bé, Cinca ha reconegut que difícilment es podrà aconseguir el mandat d'acabar l'any per sobre la inflació tenint en compte com està evolucionant l'índex, que serà del 6,5% al maig si es confirma la dada avançada.La nova presidenta de la CASS, Montserrat Capdevila, ha detallat les grans xifres de les dues branques i ha alertat de l'augment de la despesa sanitària, que s'ha reflectit en un dèficit de 45 milions d'euros, i de la fragilitat de la de jubilació, xifrant en més de 7.000 milions d'euros els compromisos adquirits. Tant Capdevila com Cinca han agraït la comissió especial que està treballant en una reforma del sistema per garantir-ne la sostenibilitat.