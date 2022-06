El COEX recull 11 tones de residus l'any a les carreteres

Actualitzada 02/06/2022 a les 17:14

El departament de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) recull 11 tones de residus l'any a les cunetes de les carreteres del principat. Com a part de la seva feina de netejar les vies del país es dediquen a la neteja dels carrers i les carreres, seguen vegetació que pot envair la carretera o tapar senyals visuals, recollim 11 tones anuals de residus urbans a les cunetes i fem manteniment dels senyals. Així ho ha informat Victor Filloy, ministre d'Ordenació territorial i Habitatge en la presentació de l'equip del COEX per la campanya d'estiu. Filloy ha volgut valorar que "és la feina que no es veu, la que es fa entre l'abril i el novembre. És una feina discreta i a vegades poc reconeguda però essencial per a la seguretat viària".Sobre les actuacions sobre el terreny David Palmitjavila, cap del COEX ha afirmat que la programació es basa sobretot en les zones amb més volum de trànsit i les zones amb climatologia més adversa. Ha afegit també hi ha un pressupost de 150.000 euros que dediquem específicament a llogar màquines per a la neteja de túnels i el segat de vegetació de carreteres secundàries. A Sant Julià per exemple hi solem passar 3 cops. El segat és molt important per la seguretat dels ciclistes, ja que els permet arrambar-se al màxim al límit de la carretera.