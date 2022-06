Divuit persones participen al curs de turisme

Actualitzada 02/06/2022 a les 10:14

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha inaugurat aquest matí el curs de formació que organitza el ministeri que encapçala conjuntament amb l’Acadèmia de l’Organització Mundial de Turisme (OMT), una formació enfocada en la creació d’un pla de comunicació en línia per a les empreses turístiques, segons informa l'executiu en un comunicat.Així, el curs, que s’allarga tota la setmana i és gratuït, té dues parts: la primera, en línia, es va iniciar dilluns, ha durat tres dies i inclou tres seminaris de dues horescadascun. La segona part, la que avui ha inaugurat el ministre, és en format presencial i s’imparteix a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. Enaquest cas, les dues jornades tenen una càrrega lectiva de 7 hores diàries. En aquest sentit, l'executiu destaca que el curs dona resposta a la voluntat expressada per Torres de continuar formant el sector en tots els llocs de treball: des dels càrrecs directius fins als càrrecs operacionals, per tal d’assolir el nivell més alt d’excel·lència en l’oferta als clients i que aquestasigui l’element clau de diferenciació amb la resta de destins.La temàtica del curs va ser escollida entre les diferents associacions perquè aglutina temes d’interès com ara la digitalització, la innovació o el màrqueting, entrealtres. En aquest cas hi ha participat 18 persones, principalment directius d’allotjaments turístics, agències de viatges i centres d’activitats turístiques. La formadora de l’Acadèmia de l’OMT encarregada del curs és la professora Montserrat Peñarroya. La Unió Hotelera (UHA) també ha col·laborat en l’organització del curs, segons assenyala el Govern.