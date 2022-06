L'USdA carrega contra una proposta que “va contra la classe treballadora”

Gabriel Ubach considera que apujar els lloguers més baixos és un “error garrafal”

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, es va posicionar en contra d’algunes mesures proposades per la comissió nacional de l’Habitatge, com ara apujar els lloguers més baixos per sobre del creixement de l’IPC. “Amb mesures com aquesta es va en contra de la classe treballadora i mitjana”, va assegurar Ubach. Sobre aquesta qüestió, va afegir que “les rendes baixes veuran com el preu de l’habitatge puja amb l’IPC, però els sous no, i indignarà la gent”. Va assenyalar que “pujar els lloguers més baixos és un error garrafal”, i va concloure que mesures d’aquest tipus