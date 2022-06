Cabanes demana a Gallardo que mantingui la presidència del partit fins a les eleccions

Actualitzada 01/06/2022 a les 19:33

Josep Maria Cabanes vol que Jordi Gallardo es mantingui com a president de Liberals (L'A) fins a les eleccions. Així ho ha explicat el nou cap de llista després que diumenge passat tant l'executiva com el mateix Gallardo, president de la formació, posessin el càrrec a disposició de Cabanes. "Era una decisió que haguéssim fet guanyés el candidat que guanyés", ha assegurat Maribel Lafoz, secretària d'organització de L'A.Cabanes ha afirmat que no ha "perdut el temps" pensant en possibles alternatives a Gallardo, a qui considera clau per evitar "un trencament d'informació entre el Govern i el partit". Per ara, Gallardo no ha respost l'oferiment del candidat liberal. Tanmateix, ha reconegut que "no soc una persona ambiciosa i el meu objectiu no és aglutinar càrrecs" i no ha tancat la porta a què "algun dia Judith Pallarés pugui ser presidenta del partit".