El nombre d'hipoteques concedides creix un 38% durant l'any 2021

Actualitzada 31/05/2022 a les 06:31

Segons va publicar ahir Estadística, el nombre d’hipoteques concedides l’any passat va augmentar un 38,1%, en passar de les 640 del 2020 a 884. La xifra total atorgada va ser de 317,5 milions, gairebé un 11% per sobre de l’any anterior, i l’import mitjà es va situar en 359.159 euros, que representen un 19,7% menys que els 447.161 euros del 2020.Els beneficiaris d’aquests préstecs van ser en un 93% dels casos clients amb residència al Principat, 823 davant dels 61 internacionals. La comparació entre els dos exercicis mostra que els interessos de les hipoteques s’han mantingut estables amb un 1,21% aquest any davant l’1,28% del 2020 i el termini per retornar els diners passa dels 14,11 anys de l’exercici passat als 13,61 del 2021. A més, 775 hipoteques es van donar per a ús residencial, un 42,7% més que el 2020, i la majoria es van concedir a la Massana i Encamp. L’import mitjà per a aquestes compres va arribar als 239.678 euros, un 3,2% menys que els 247.486 euros del 2020. I la xifra global atorgada pels bancs l’any passat va ser de 185,7 milions.