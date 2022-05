La Creu Roja creix en voluntaris, treballadors i persones ateses

Actualitzada 30/05/2022 a les 21:16

La Creu Roja va comptar durant el 2021 amb 570 voluntaris, uns 30 més que el 2020, segons el balanç fet avui per l'entitat. Les hores dedicades han baixat substancialment de les 81.900 del 2020 amb la feina que comportaven els stoplabs, cribratges, etc. a les 10.700 del darrer any.Tanmateix, la Creu Roja ha augmentat la seva plantilla de 56 empleats a 92 aquest any. Amb l'entrada de més efectius han crescut tots els tipus de transports sociosanitaris, tant els de grup, com socials i els individuals. Al llarg de l'any passat es van instal·lar també 24 desfibril·ladors nous deixant un total de 146 repartits per tot el Principat. A més, durant el 2021 es va practicar més de 300.000 proves de covid-19, la majoria es van fer en els cribratges escolars, unes 200.000 i unes 100.000 es van fer als stoplabs i la resta es van repartir entre les proves a domicili i de seguiment de gent gran.Més enllà del balanç anual la Creu Roja ha informat que s'està treballant amb el comú de Sant Julià per oferir pisos amb serveis per a la gent gran que permetin als padrins viure en un espai domèstic però adaptat a casa seva. "Encara no hi ha pisos concrets ni un projecte clar, però les intencions del comú i la Creu Roja són bones i volen fer-ho", ha comentat David Freissanet, vicepresident de la Creu Roja.