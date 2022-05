Detingut un home per agredir al seu fill de 29 anys

Actualitzada 30/05/2022 a les 12:14

Un home resident de 57 anys va ser detingut el dilluns per amenaçar i agredir al seu fill de 29 anys. Segons el balanç policial de detencions, l'arrest va tenir lloc a Andorra la Vella a les 19.20 de la tarda. Els agents van ser requerits en un domicili particular arran d'una discussió entre pare i fill. S'acusa l'home de 57 anys de delictes contra la llibertat i la integritat física i moral en l'àmbit domèstic.El balanç també informa de la detenció d'una dona resident de 25 anys per agredir a la seva parella. Els fets van succeir el dissabte a les 8.10 hores, quan els agents van ser requerits en un domicili particular a Escaldes-Engordany per una discussió de parella que va derivar en una agressió per part de la detinguda. Se l'acusa d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic.