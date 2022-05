El guitarrista ordinenc Rafael Serrallet viatja a Lviv per participar al Festival internacional de música Virtuosos.

Els músics ens hem de posicionar a favor de la pau i de les injustícies.” Així de clar es va manifestar dimarts passat Rafael Serrallet en ser qüestionat sobre l’imminent viatge a Ucraïna. I és que, en aquest cas, està convençut que el compromís com a artista ha de passar per sobre del temor que li pugui provocar desplaçar-se fins a un lloc de conflicte, concretament a Lviv.



El cas és que el reconegut guitarrista valencià establert a Ordino va decidir acceptar una proposta per viatjar a la capital ucraïnesa i participar en un concert benèfic de la Filharmònica de Lviv,