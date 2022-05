Els psicòlegs negocien què entra a la cartera de serveis

El Col·legi Oficial de Psicòlegs continua treballant amb el Govern per decidir les patologies que s’inclouran a la cartera de serveis. Així ho va afirmar ahir al matí la presidenta, Sílvia Palau, durant una visita al Centre de Tecnificació d’Ordino, on es va dur a terme la signatura d’un conveni entre l’executiu i el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes, i el de Psicòlegs. Palau va afirmar que “ens agradaria poder-ho incloure tot, però és evident i entenem la necessitat immediata del país i les limitacions en l’àmbit econòmic, per això procurem que siguin aquelles patologies que més afecten la societat”,