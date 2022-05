Suspès un judici per una reunió urgent del Consell Superior de la Justícia

Actualitzada 27/05/2022 a les 11:28

El judici que s'estava fent aquest matí per un cas de proxenetisme s'ha hagut de suspendre per una reunió urgent del Consell Superior de la Justícia. El magistrat del Tribunal de Corts Enric Anglada ha estat requerit per participar en la reunió i això ha obligat a interrompre la vista prevista avui a la Seu de la Justícia.El Tribunal de Corts havia de jutjar una causa pels delictes majors de proxenetisme, lesions doloses, tràfic d'éssers humans i robatori amb violència i intimidació. El cas es va obrir arran d'una baralla d'una suposada prostituta, que està empresonada, contra els presumptes proxenetes el setembre passat en un apartament de Terra Vella.