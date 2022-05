El Cedre reobre les visites a les habitacions dels residents

Actualitzada 27/05/2022 a les 10:45

Els residents d'El Cedre poden rebre visites de nou a les habitacions a partir d'avui. La direcció del centre sociosanitari ha enviat una carta a les famílies els usuaris per informar que s'aixequen algunes de les restriccions imposades per la covid atesa la bona evolució dels indicadors epidemiològics i es flexibilitzen les mesures de cribratges, les visites i les sortides dels padrins.L'estada de familiars a les habitacions dels residents es podrà fer amb reserva prèvia i per una durada d'una hora que pot ser al matí o a la tarda, segons indica la responsable assistencial del geriàtric, Montse Alsina, en la nota. El centre manté restringit l'accés als espais comuns de les plantes "per evitar aglomeracions i preservar la seguretat de la resta de persones grans que hi viuen", es precisa a les famílies.La direcció permet dues persones de manera simultània per cada usuari i és obligatori usar mascareta quirúrgica durant la visita, per a les persones que arriben de l'exterior i per al resident, i es manté el requisit d'haver d'omplir un full d'autoresponsabilitat per veure al familiar. La carta signada per Montse Alsina especifica que a partir d'ara ja no caldrà sectoritzar les plantes de la residència i que ja no és obligatori fer un test ràpid d'antígens als visitants però "sí que es podran seguir realitzant al centre".La voluntat dels responsables del geriàtric de Santa Coloma és "anar recuperant al màxim la normalitat pre-pandèmia" i per això es faran activitats i sortides individuals i per grups seguint els protocols sanitaris i algunes activitats es mantindran a les unitats de convivència. El gimnàs, la perruqueria o el jardí es recuperen com es feia abans però "evitant grups nombrosos i mantenint les mesures de seguretat".Alsina informa a les famílies que s'ha habilitat una sala d'estar a la planta baixa a l'espai que ocupava abans la cafeteria perquè els visitants i els familiars puguin passar una estona. La zona compta amb begudes, cafès i snacks a les màquines que s'hi han instal·lat.