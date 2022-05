Una avaria internacional provoca problemes d'internet

Actualitzada 26/05/2022 a les 06:22

Andorra Telecom va detectar ahir una incidència en una línia internacional. L’avaria va deixar almenys un 20 per cent dels usuaris sense servei d’internet durant una estona al matí, segons va informar la companyia. El problema es va notificar a les 10.38 hores i, segons va afegir Andorra Telecom, es va resoldre a les 10.48 hores. Tot i això, molts usuaris van detectar problemes de connexió a la xarxa passada aquesta hora.Les afectacions a la xarxa van ser causades per una incidència externa a Andorra Telecom, segons va apuntar la parapública. Tal com va detallar, es va tractar d’un problema en “un dels enllaços externs que ens proporcionen els proveïdors internacionals”.Els usuaris afectats van experimentar problemes amb la fibra, que permet que els clients tinguin servei wifi, i en les dades telefòniques.