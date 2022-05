Cabanes vol reagrupar UL i CC però el líder de terceravia afirma que no han parlat

El líder de terceravia + Unió Laurediana, Josep Pintat, va afirmar ahir que “no estem en el moment de parlar de pactes” i que, en tot cas, el seu partit no farà acords “només per les cadires”. Les declaracions responien a l’afirmació feta per l’aspirant a cap de llista de liberals, Josep Maria Cabanes, en què mostrava la intenció de reagrupar UL i CC sota les sigles L’A i afirmava haver rebut “la simpatia” de gent de les formacions laurediana i massanenca al seu projecte. Pintat, però, va ser molt clar. “Nosaltres no farem cap pacte per les cadires, en