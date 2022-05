La FIS atorga a Crans-Montana l’organització del Mundial del 2027 i Andorra es queda amb la mel als llavis

Andorra haurà d’esperar per organitzar el Campionat del Món d’esquí alpí. La decepció inicial quan Johan Eliasch, president del FIS, va descobrir el nom de Crans-Montana com a seu per al Mundial del 2027, va donar pas, gairebé de manera instantània, a l’esperança per tornar a intentar-ho i a l’orgull per haver fet una feina magistral. I és que la candidatura andorrana, que abraça els sectors de Soldeu i el Tarter de Grandvalira, ja posa, des d’ahir mateix a Milà, fil a l’agulla per aconseguir el premi gros el 2029.



A l’ocàs del 53è congrés anual de la FIS es va