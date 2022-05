Miró pregunta sobre les inversions procedents de les Illes Caiman

Actualitzada 26/05/2022 a les 18:33

El conseller general Joaquim Miró ha entrat una bateria de preguntes escrites sobre la inversió estrangera procedent de les Illes Caiman. En nota de premsa el PS apunta que suposa el 58,52% del total de la inversió estrangera per l'any passat. El conseller general també sol·licita informació sobre els sectors econòmics on es reflecteixen les inversions de més de 317 milions d'euros procedents de les Illes Caiman, així com conèixer com es calcula la inversió neta i si es compleixen les recomanacions de l'OCDE.