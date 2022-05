Menys positius per alcoholèmia i més ferits en accidents de trànsit

Actualitzada 26/05/2022 a les 11:35

El 2021 la policia va registrar 496 accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals. Es tracta d'un augment del 18,4% respecte el 2020, segons l'informe publicat avui pel departament d'Estadística. Un 13,7% dels accidents registrats van presentar un test d'alcoholèmia positiu, i un 0,4% un test de droga positiu. Estadística informa que van reduir en un 2,9% els positius per alcoholèmia en accidents de trànsit.L'índex d'accidentalitat, entès com el nombre de ferits greus i víctimes mortals per cada 100.000 habitants, es va situar l'any passat en 47,02 l'any passat, un 2,5% més que el 2020. Dels 496 sinistres totals, 244 no van registrar cap ferit, mentre que en 252 va haver-hi, com a mínim, un ferit. El 2021 es van lamentar dues morts per accident viari.L'informe afegeix que la tipologia d'accident més comuna l'any passat va ser per "col·lisió per abast", en un 13,5% del total dels sinistres, seguida de l'"atropellament" en un 8,5%, "sortida de via" en un 7,9%, "xoc" en un 7,3% i "caiguda de moto" amb un 2,8%.La capital va concentrar la majoria d'accidents, amb un 36,5%, seguit d'Escaldes-Engordany amb el 19%. Estadística apunta que el mes amb més sinistres registrats va ser l'octubre de l'any passat, amb un 11,5% dels totals de l'any. A més, la majoria de vehicles implicats eren turismes.Estadística apunta que gairebé el 80% de les sancions del codi de circulació van ser per excés de velocitat, amb 13.678 notificacions, seguides de circular sense haver passat l'ITV, amb 845 sancions.