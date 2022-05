La bretxa salarial era de 480 euros el 2021

Actualitzada 26/05/2022 a les 11:55

La bretxa salarial entre homes i dones es va incrementar durant l'any passat fins als 480 euros, que suposen 43 euros més de remuneració per als homes respecte els 437 euros de diferència del 2020, segons un informe del departament d'Estadística. El salari mitjà dels assalariats era de 2.412 euros nets l'any passat mentre que les assalariades cobraven una mitjana de 1.932 euros. Els dotze mesos anteriors les xifres eren de 2.340 euros per a ells i 1.903 euros per a les dones, indica el recull.La diferència de remuneració s'evidencia en la distribució per trams salarials perquè hi ha molts més homes en la categoria de salaris més elevats. Les persones que cobren més de 2.460 euros són un 54,3% d'assalariats i un 24% d'assalariades. I amb els sous per sota de 1.545 euros hi ha un 34,2% de dones i un 11,6% d'homes, segons especifica Estadística. L'informe incideix que un dels motius principals "d'aquesta desigualtat en la mitjana i la distribució de les remuneracions, és que les dones treballen més sovint a temps parcial i en sectors d'activitat menys remunerats que els homes".La bretxa salarial és del 19,9% de manera global però s'enfila fins al 25,6% en el sector privat, amb 2.323 euros de sou de mitjana per als homes davant els 1.727 euros de les dones. El desequilibri és menor en el sector públic i parapúblic, d'un 9%, amb una mitjana de 2.879 euros de sou per als assalariats i de 2.621 euros per a les assalariades. La mitjana de remuneració en conjunt era de 2.039 euros en l'àmbit privat i augmentava fins als 2.733 en el públic i parapúblic.Estadística analitza la bretxa salarial per la naturalesa de l'ocupador i segons el nivell d'estudis i el resultat és que els assalariats del sector públic amb estudis obligatoris cobren de mitjana 2.366,4 euros, que representen un 23,1% més que els 1.820 euros que reben al privat. En el cas d'estudis secudaris la diferència és del 21,6%, amb 2.521,7 euros de remuneració pública i 1.977 a la privada. I per a les persones amb estudis terciaris el sou mitjà és de 3.065,7 en l'àmbit públic i parapúblic i de 2.673 euros en el privat, el que suposa un desequilibri del 12,8%.Pel nivell de formació la diferència de salari entre homes i dones baixa entre les persones més qualificades amb un 14,5% de bretxa que resulta dels 3.044 euros de sou dels homes i els 2.604 de les dones. La comparació en el cas dels estudis obligatoris indica que la diferència és del 33,4% perquè els assalariats cobren 2.194 euros i les assalariades es queden en 1.462 euros.Per trams d'edat la bretxa salarial per sexes és més important en els majors de 65 anys, amb 2.492 euros de remuneració per als homes i 1.515 per a les dones. La diferència més baixa es dona amb els sous entre 15 i 24 anys, amb un 7,8%. Els joves perceben 1.320 euros i per a elles la mitjana és de 1.217 euros.Estadística publica totes aquestes xifres en el recull de l'enquesta de forces del treball del 2021 que revela que l'any passat hi havia 57.112 persones d'entre 15 i 64 anys que es poden considerar població activa i la taxa d'ocupació era del 81,1%, un 0,9% per sobre del nombre del 2020. L'informe precisa que es tracta del nivell més alt de l'última dècada, el 91,5% tenien jornada a temps complet, el 89,9% tenien contracte indefinit i el 15,5% eren treballadors per compte propi.L'informe detalla que la remuneració mitjana dels assalariats l'any passat era de 2.174 euros nets per una jornada de 39,4 hores setmanals, el que representa una pujada del 2,1% en comparació amb els 2.130 euros de la remuneració del 2020.