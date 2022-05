Comissats 6.811 grams d'estupefaents l'any passat

Actualitzada 26/05/2022 a les 10:25

El comís de droga va baixar l'any passat. La policia va intervenir 6.811 grams d'estupefaents que suposen un 4% menys que els 7.092 grams del 2020, segons publica Estadística aquest matí. L'informe remarca que es tracta d'una xifra "clarament per sota" de la mitjana del període 2012-2021 que va ser de 14.485 grams i també si es compara amb la mijtana dels darrers cinc anys, que se situa en 11.203 grams. Estadística conclou que "aquesta dràstica reducció ha estat provocada, en gran part, per la crisi sanitària de la covid-19 i pels confinament".La majoria de les substàncies il·lícites comissades va ser marihuana, amb 5.691 grams, es van confiscar 1.002 grams d'haixix i 79 grams de cocaïna. Les intervencions es completen amb 18 grams d'heroïna, 13 d'LSD, 3 grams d'anfetamines i la mateixa quantitat d'MDMA, segons detalla Estadística.El nombre de detencions per delictes relacionats amb els estupefaents també va ser inferior a l'any anterior. El cos de seguretat va arrestar 100 persones, un 7,4% per sota dels 108 detinguts durant el 2020, assenyala Estadística. La distribució per nacionalitats indica que 43 arrestats eren andorrans, 30 no residents i 27 residents d'altres nacionalitats.Els agents van fer a més 473 controls l'any passat amb intervencions de cànnabis i derivats, que representen un 12,1% per sota del total del 2020. El 70,8% dels controls van ser a persones no residents al Principat.