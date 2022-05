Govern deu 11,8 milions de factures vençudes de proveïdors

Actualitzada 26/05/2022 a les 17:07

L'executiu hauria d'haver pagat 11,8 milions d'euros als seus proveïdors en relació a factures ja vençudes. "M'agradaria demanar disculpes en nom propi i del Govern als nostres proveïdors", ha assegurat el ministre de Finances, Eric Jover, en la sessió de control al Govern al Consell General.En resposta a una pregunta del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, el ministre Jover ha apuntat que "els endarreriments s'han produït arran del canvi del sistema informàtic que necessita un aprenentatge i fa que no siguem tan eficients, a més d'algunes deficiències que s'han detectat". Entre aquestes, Jover ha destacat que "el programa no permet prioritzar pagaments per data de venciment, el que ha provocat que s'hagin pagat primer factures a 30 dies i d'altres a 70", així com la duplicitat de diverses factures o 1.200 factures que "s'han hagut de tornar a introduir dins del sistema".En aquest sentit, Jover ha assenyalat que com que hi ha factures que es paguen abans de la data, "això ha fet que no estiguem provocant un problema de tresoreria", motiu pel qual l'executiu no preveu, com ha demanat López, fer el càlcul vinculat a retards en el pagament de les factures. "El Govern assumirà les responsabilitats dels retards, i vull ser molt contundent, però l'esperit de la llei de morositat fa referència a quan s'està generant un problema de tresoreria i no és el cas". "Estic convençut que hi ha proveïdors als quals els hem provocat un menyscapte i assumirem els interessos que toqui, però analitzarem cas per cas", ha asseverat Jover en una problemàtica que encara "s'està solucionant", com ha apuntat el ministre.