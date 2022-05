Govern elimina les baixes automàtiques, que només s’atorgaran en casos incapacitants

La covid ja és pràcticament una grip. “Podem anar gripalitzant la covid”, va assegurar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, quan va anunciar que els positius asimptomàtics o amb simptomatologia lleu ja no hauran de confinar-se. Això suposa que d’ara endavant persones positives podran fer vida normal, amb l’excepció d’haver de fer ús de la mascareta (ja sigui FFP2 o quirúrgica).



“Hem de seguir aplicant el criteri del sentit comú com s’ha fet durant tota la pandèmia; per als casos positius es demana reduir al màxim la interacció social, de la mateixa manera que si tinguéssim una altra malaltia que no