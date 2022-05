L’executiu rebutja les propostes de pes de la CEA i totes les dels sindicalistes

Ni patronal ni sindicats van sortir ahir contents de la reunió del Comitè Econòmic i Social (CES), tot i que els primers van fer-ho menys emprenyats que els segons. De les propostes que van presentar els sindicalistes per alleugerir l’increment del cost de la vida l’executiu no n’ha acceptat cap. I de les accions proposades per la CEA gairebé tampoc. Més enllà d’alguna que el Govern ja tenia prevista, les mesures de pes dels empresaris també s’han descartat. Tant Gabriel Ubach, per part dels sindicats, com Gerard Cadena, per part dels empresaris, van coincidir a denunciar les formes utilitzades per