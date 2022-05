Els positius sense símptomes no han de fer aïllament

Actualitzada 25/05/2022 a les 18:24

El consell de ministres ha decidit avui que les persones amb covid que no tinguin símptomes de la infecció o en tinguin lleus no hauran d'aïllar-se, segons ha anunciat el ministre Eric Jover. El canvi en els protocols del model de vigilància s'adopta seguint les recomanacions de les institucions internacionals "que van cap a l'alleugeriment" i per l'evolució dels indicadors epidemiològics que mostren què la malaltia ja no té gaire impacte sanitari, ha precisat el portaveu del Govern.El ministre ha remarcat que els infectats per la covid que no tinguin gran afectació es tractaran com els que pateixen la grip, és a dir, una malaltia infecciosa però que no té gaire repercussió en el sistema sanitari i ja no s'atorgarà la baixa de manera automàtica. El que sí que han de fer els contagiats és portar mascareta FPP2 per sortir al carrer durant 10 dies i els seus contactes s'han de fer un test ràpid d'antígens per determinar si tenen el virus. Jover ha indicat que els contagiats "hauran d'aplicar el sentit comú" i si tenen símptomes lleus poden treballar "però es recomana fortament fer teletreball" si és possible i evitar les relacions socials. I ha afegit que les persones que tinguin símptomes moderats "el més prudent és quedar-se a casa i evitar els contactes".La baixa laboral per covid només es donarà a les persones que tinguin "impacte incapacitant" per la malaltia que no permeti que desenvolupin la seva feina, ha comentat el ministre. Eric Jover ha assenyalat que fins ara les baixes de covid estavan vinculades al termini que el positiu havia de fer aïllament pel risc de contagi i ara serà en funció de la situació mèdica de la persona i de la incapacitació que tingui per fer la feina i per això seran els metges els que hauran de valorar per quants dies donen la baixa.Jover ha informat que Salut ha diagnosticat 322 positius des de dimecres passat que representen una xifra inferior a la que s'havia registrat en les setmanes anteriors i el total de infeccions detectades augmenta a 42.894. El nombre de casos actius queda en 560 afectats, 102 menys que fa una setmana, després de donar-se 424 altes en una setmana i a l'hospital hi ha dos ingressats a planta, la mateixa situació de dimecres passat.El Govern ha decidit també aixecar algunes restriccions als centres sociosanitaris i a partir d'ara els residents només hauran de portar mascareta quan rebin visites de l'exterior o quan la situació requereixi portar la protecció facial de manera específica. El ministre Portaveu ha precisat que els casos positius que afectin a professionals que treballen en centres sanitaris o sociosanitaris "mantindran encara l'obligació de no anar a treballar" quan es contagiïn del virus i que Salut treballa en el detall del protocol per a aquests professionals.Eric Jover ha recalcat que aquest alleugeriment dels protocols respon a la bona evolució de la pandèmia que ha provocat que no hi hagi cap afectat ingressat a l'UCI i que els dos pacients que hi ha a l'hospital no revesteixen gravetat "i la previsió és que aquesta sigui la tònica de les pròximes setmanes". I ha incidit que el Govern actua amb "prudència absoluta" i si torna a aparèixer una variant de la covid que porta estrés sanitari o que la simptomatologia de la infecció és més greu "prioritzarem la protecció de la nostra ciutadania".